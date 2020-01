Bouchez: ‘Ik wil terug naar het unitaire België’

Net wanneer voor zijn informateurschap vooruitgang lonkt, pleit MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez voor de afschaffing van het federale België.

‘Ik ben een unitarist. Meer nog: ik denk dat we alles terug naar het federale niveau moeten brengen. Ik ben voor een eenheidsstaat.’ In het nieuwste nummer van het Franstalige magazine Wilfried, dat vandaag verschijnt, doet MR-voorzitter en federaal informateur Georges-Louis Bouchez een opvallende en politiek erg gevoelige bekentenis.

Hij maakt gehakt van de voorbije staatshervormingen. ‘Ik kan u de conclusie van de evaluatie daarvan al geven: alles moet opnieuw naar het nationale niveau. We moeten stoppen met deze waanzin.’ Het interview vond plaats in halfweg december, toen Bouchez al informateur was.

Zijn woorden komen naar buiten op een erg cruciaal moment. Met co-informateur Joachim Coens (CD&V) heeft Bouchez nog vijf dagen vooraleer ze koning Filip vordering in de federale regeringsvorming willen voorleggen. Nu duidelijk is dat paars-groen niet in zicht is - ook niet aangevuld met CD&V - wordt volop geprobeerd om N-VA en PS dichter tot elkaar te brengen.

De afgelopen dagen leek dat aardig te lukken: beide partijen voeren diepgaande gesprekken. Over de inhoud komt weinig naar buiten - meestal een goed teken. Maar zeker is dat het communautaire volop aan bod komt. PS-voorzitter Paul Magnette houdt zich, in tegenstelling tot Elio Di Rupo, voorlopig gedeisd. Toch klinkt binnen de partij nog steeds veel argwaan. Volgens de Franstalige socialisten blijft de N-VA naast communautaire stappen ook een te rechts sociaaleconomisch programma eisen.

Dat de PS openstaat voor institutionele gesprekken, is niet nieuw. Maar net als bij de vorige informatiepogingen voelt de partij druk vanuit de MR om de communautaire koelkast op slot te houden.

Dat de voorzitter van de partij voor een afschaffing van het federalisme pleit, is in dat licht bijzonder. In het interview geeft Bouchez wel aan dat hij er zeker van is dat er, ondanks zijn verzet, toch een volgende staatshervorming aankomt. ‘Ik ben geen vragende partij, maar wel realistisch.'