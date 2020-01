500 meter extra kasseien in Parijs-Roubaix, Degenkolb krijgt eigen kasseistrook

De volgende editie van Parijs-Roubaix, op paaszondag 12 april, krijgt 500 meter extra kasseien. De totale wedstrijdafstand bedraagt bij de mannen 258 kilometer, eveneens 500 meter meer dan vorig jaar, zo vernam persagentschap AFP bij de organisatie.

Het parcours is lichtjes gewijzigd in het eerste deel van de kasseizone, na het binnenrijden van Troisvilles. “Het idee is om elk jaar wat te wisselen om alle kasseistroken van de regio aan te doen”, zegt wedstrijddirecteur Thierry Gouvenou. “Er liggen 55 kilometer aan kasseien op het parcours.”

Vanaf Quérenaing is de omloop identiek aan die van vorig jaar, toen Philippe Gilbert zich tot winnaar kroonde. Een andere ex-winnaar, John Degenkolb, die in 2015 de beste was, krijgt zijn eigen kasseistrook tussen Hornaing en Wandignies-Hamages.