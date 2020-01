Drummer Aerosmith slaagt niet voor auditie bij Aerosmith

Hommeles bij Aerosmith: drummer Joey Kramer wil de andere leden van de beroemde rockband voor de rechter dagen omdat hij, na een blessure, niet meer mag meespelen. Zanger Steven Tyler en co. vinden Kramer dan weer niet goed genoeg voor het belangrijke optreden zondag, op de uitreiking van de Grammy’s.

Amerikaanse vakbladen als Rolling Stone en People kon enkele gerechtelijke documenten die drummer Joey Kramer indiende, inkijken en vertellen het verhaal hoe Kramer begin vorig jaar een tijdlang zijn stoeltje achter de drums bij Aerosmith afstond wegens een blessure aan de schouder. Hij werd vervangen door John Douglas voor een hele reeks concerten in Las Vegas, maar nu voelt Kramer zich naar eigen zeggen weer helemaal klaar om de drumsticks op te nemen. Hij liet dat in het najaar van vorig jaar ook weten aan de rest van de band.

Een onvoldoende

Zanger Steven Tyler, gitarist Joe Perry, gitarist Brad Whitford en bassist Tom Hamilton waren echter niet helemaal overtuigd en lieten Kramer op enkele repetities proefdraaien om te bewijzen dat hij zijn oude niveau weer kon halen. Kramer kwam volgens de band niet altijd opdagen en bij de audities die hij wel afwerkte, waren zijn prestaties volgens de bandleden onvoldoende.

En met een belangrijk optreden op de uitreiking van de Grammy’s voor de boeg, wilde Aerosmith blijkbaar geen risico’s nemen: Kramer mag zondag niet meespelen op de Grammy’s. Tot groot ongenoegen van de drummer. ‘Dit gaat niet over geld’, laat hij volgens Rolling Stone weten. ‘De kans op erkenning voor mijn levenslange bijdrage aan de muziek wordt mij ontnomen. De award voor MusiCares’ person of the year noch de Lifetime Achievement van de Grammy’s kan ooit nog herhaald worden.’

‘Onze broeder’

Tyler en co. zien het anders. ‘We zouden hem, onszelf en onze fans geen dienst bewijzen door hem te laten spelen zonder voldoende tijd te nemen om ons voor te bereiden en te repeteren’, legt de band uit in een statement meldt het vakblad Rolling Stone. ‘Joey Kramer is onze broeder’, gaat de verklaring verder. ‘Zijn welzijn is van het allergrootste belang voor ons. Maar hij is de voorbije emotioneel en fysiek niet in staat gebleken op te treden met de band, iets wat hij zelf toegegeven heeft. We hebben en gemist en we hebben hem meermaals aangespoord om weer bij ons te komen en met ons te spelen, maar blijkbaar voelde hij zich daar niet klaar voor.’

De band mag hem dan niet achter het drumstel willen, helemaal dicht is de deur niet: ‘We hebben hem uiteraard uitgenodigd om samen met ons aanwezig te zijn op de uitreiking van de Grammy’s en de MusiCares-onderscheiding.’