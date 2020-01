Er lopen twee onderzoeken naar handel met voorkennis tegen de flamboyante Luikse zakenman François Fornieri. Een bij het Luikse parket en een tweede bij de Belgische beurstoezichthouder FSMA. Rond de man die bestempeld wordt als de Waalse Marc Coucke hangt sinds de Nethys-affaire een schandaalsfeer.

Of de twee onderzoeken naar handel met voorkennis die gisteren bekendraakten iets met elkaar hebben te maken is niet duidelijk.

De woordvoerder van de beurstoezichthouder FSMA, Jim Lannoo meldt dat het dossier bij hen begin 2019 is opgestart. Over de inhoud van het onderzoek kan en wil hij niets kwijt.

In die periode kende de beurskoers van Mithra Pharmaceuticals, het bedrijf van Fornieri, enkele zeer forse koersopstoten. Waarbij tegelijk veel meer aandelen dan gewoonlijk werden verhandeld.

In Luik vloeit een gerechtelijk onderzoek blijkbaar voor uit een melding van verdachte aandelentransacties door twee banken -Belfius en BNP Paribas Fortis- bij de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie. Dat is een onderdeel van de politie dat zich misdrijven zoals omkoping, witwaspraktijken en verduistering van overheidsgeld onderzoekt. Het Luikse gerecht bekijkt nu of er sprake is van handel met voorkennis.

Volgens het weekblad Le Vif zou het onderzoek in Luik zich toespitsen op een overschrijving van 800.000 euro van de privé-rekening van Fornieri naar een privé-rekening van een van zijn vrienden. Die daarna het geld gebruikt zou hebben om Mithra-aandelen te kopen. Kort voor het bedrijf een aankondiging deed die resulteerde in een stijging van de koers van het beursgenoteerde farmabedrijf van Fornieri. Het lijkt erop dat het gerecht nu wil te weten komen of de topman van Mithra een stroman heeft gebruikt om aandelen bij te kopen. Als Fornieri zelf zo’n aankoop zou doen, dan is hij verplicht om dat te melden aan de Belgische beurstoezichthouder FSMA. De bankrekening van de Luikse zakenman zou overigens al sinds de herfst onder het toezicht zijn gesteld van de onderzoeksrechter.

François Fornieri zelf reageerde gisteren verontwaardigd. Hij nam vooral aanstoot aan berichten in de kranten van de mediagroep Sudpresse waarin gesteld werd dat de handel met voorkennis alles te maken had met een poging om eind september de beurskoers van zijn bedrijf te ondersteunen op een moment dat het aandeel gedumpt werd door de beleggers. In een reactie ontkent Fornieri dit in alle toonaarden. Volgens hem is hij het slachtoffer aan het worden van een heksenjacht.

Daarmee verwijst hij naar de behandeling die hem de voorbije maanden te beurt is gevallen. Hij kwam in opspraak in de Nethys-affaire. Als bestuurder van dit Luikse nutsbedrijf speelde hij een hoofdrol in de zeer onorthodoxe uitverkoop van een groot deel van het bedrijf door de zeer omstreden Nethys-topman en voormalig PS-kopstuk Stéphane Moreau. Een van de sterke staaltje was hoe Fornieri en Moreau toen probeerden om het windenergiebedrijf Elicio voor een symbolische euro probeerden binnen te halen. Elicio omvat de vroegere windenergiepoot van het West-Vlaamse hernieuwbaar energiebedrijf Electrawinds, dat enkele jaren terug over de kop is gegaan. Die verkoop van Elicio aan de tandem Fornieri-Moreau is overigens niet doorgegaan. De Waalse regering heeft immers een stokje gestoken voor de ontmanteling van Nethys. Wat ook resulteerde in de vernietiging van het overnameakkoord rond Elicio.