Veel sneeuwt het niet meer in Vlaanderen. De jongste vijf winters zaten we stevig onder het gemiddelde.

De eerste sneeuw, al is het maar een dun laagje, zit meteen bovenaan in het nieuws. Komt dat omdat neerdwarrelende vlokjes zo zeldzaam geworden zijn? Gemiddeld zijn er negentien sneeuwdagen per winterseizoen ...