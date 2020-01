The Strokes zakken op vrijdag 3 juli af naar ons land voor Rock Werchter. Enkele weken daarvoor, op zaterdag 13 juni, headlinet de indieband Best Kept Secret in het Nederlandse Hilvarenbeek. Het is de eerste keer in achttien jaar dat de band in ons land speelt.

Het is zover: The Strokes doen ons land aan. De iconische indieband zorgde in 2001 met hun debuutalbum 'Is this it' voor een revival van gitaarmuziek, met hits als 'Last nite' en 'Someday'. Ze stelden die plaat voor in 2002 in de AB. Het was meteen de laatste keer dat Julian Casablancas en de zijnen in ons land stonden. Tot nu.

