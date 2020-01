Coach Crevecoeur verlaat na dit seizoen Brussels, dat wellicht stopt in eerste klasse

Coach Serge Crevecoeur verlaat aan het einde van het seizoen na twaalf jaargangen basketclub Brussels. Dat heeft de trainer woensdag bevestigd. Brussels beleeft extrasportief moeilijke tijden en staat dicht bij een degradatie naar de Top Division One, het tweede niveau na de Euromillions Basket League.

“Ik heb na lang nadenken besloten om na afloop van het seizoen mijn taken bij de club neer te leggen”, laat Crevecoeur op de sociale media weten. “Het was een heel lastige beslissing, die ik los van de slechte sportieve resultaten nam. We legden samen een hele weg af en maakten samen geweldige herinneringen aan. De promotie naar de tweede klasse in mijn beginperiode en strijd om administratief voor het hoogste niveau in orde te geraken, zijn zaken die ik nooit zal vergeten.”

Brussels bekleedt in de stand pas de voorlaatste stek en staat er ook extrasportief niet te best voor. De Brusselaars proberen al jaren -zonder succes- een nieuwe zaal te verkrijgen en de clubleiding lijkt nu de handdoek te werpen voor een langer verblijf in eerste klasse. Brussels zou degraderen naar de Top Division One en zich op de jeugdopleiding toeleggen.

De 47-jarige Crevecoeur kwam in 2008 bij Brussels terecht, toen het team nog als Excelsior Brussel door het leven ging en in de derde klasse speelde. Onder zijn leiding promoveerde het team in 2013 naar het hoogste niveau en speelde het in 2016 voor het eerst play-offs. Tussendoor, in het seizoen 2017-2018, was hij even aan de slag bij het Franse Pau-Orthez.

In het seizoen 2016-2017 speelde Brussels voor het eerst op het Europese toneel (exit in de poules). De club uit de hoofdstad schopte het toen ook tot de finale van de play-offs, waarin Oostende met 3-1 te sterk was.