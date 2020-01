Hoe Selma van de Perre als Joodse verzetsstrijder de Holocaust overleefde

In haar omgeving drongen meerdere mensen jarenlang aan: Selma moest een boek schrijven over haar leven. Op haar 97ste deed ze dat eindelijk.

Als Joodse bij het verzet gaan – dan neem je een enorm risico. Selma van de Perre deed het, omdat ze iets terug wilde doen voor alle mensen die haar familie hielpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder haar schuilnaam Margareta van der Kuit ging dat een tijdje goed, tot ze werd verraden en in een concentratiekamp belandde. Journaliste Ann-Sofie Dekeyser sprak met haar over de gruwelen van de oorlog, en hoe ze zich staande wist te houden.

Meer weten

Lees hier het artikel van Ann-Sofie Dekeyser over Selma van de Perre.

Reageer

Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Ann-Sofie Dekeyser | Host Lise Bonduelle | Redactie Robbe Claes | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.