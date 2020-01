Picanol waarschijnlijk begin volgende week opnieuw operationeel na cyberaanval

Weefmachineproducent Picanol in Ieper verwacht begin volgende week opnieuw operationeel te zijn. Dat meldt het bedrijf woensdag. Maandag werden de eerste productieactiviteiten herstart nadat het bedrijf een week stil lag na een cyberaanval.

Na de cyberaanval van vorige week startte Picanol maandag stap voor stap de productieactiviteiten terug op. Op basis van de huidige situatie verwacht het bedrijf dat begin volgende week de meeste afdelingen opnieuw operationeel zullen zijn. Eerder deze week werden al de gieterij en de assemblage van de weefgetouwen succesvol herstart.

Picanol werd op 13 januari het slachtoffer van een cyberaanval. Hackers legden de ICT-systemen van het bedrijf plat. In ruil voor het opheffen van de blokkade eisten ze geld. Het bedrijf kon niet aangeven of het verzekerd was voor zo’n risico. De handel in het aandeel blijft voorlopig geschorst op de beurs van Brussel.

Legertje IT-mensen

Het onderzoek naar de cyberaanval gaat verder. Picanol heeft een klein legertje IT-mensen op de been gebracht om het probleem aan te pakken. Behalve de eigen IT-afdeling gaat het om externe experts. De hackers betalen werd ‘geen optie’ genoemd.

De impact voor Picanol is bijzonder groot omdat het bedrijf veel geïnvesteerd heeft in automatisering en robotisering. Maar zo’n verregaande automatisering houdt ook risico’s in. Het uitvallen van de productie betekent economische werkloosheid wegens overmacht voor de 1.500 arbeiders en bedienden van Picanol in Ieper.