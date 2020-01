Pleidooien tegen Weinstein van start

Het proces van Harvey Weinstein (67) in New York is inhoudelijk van start gegaan. Rechter James Burke opende de zitting waarop zowel de aanklagers als de verdediging de openingspleidooien kunnen voeren. Weinstein wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting.

In het proces tegen de 67-jarige gevallen Hollywood-producer draait het om vijf aanklachten. Een vrouw beschuldigt Weinstein van verkrachting in 2013, een andere zegt dat hij haar in 2006 tot orale seks heeft gedwongen.

Er wordt verwacht dat de aanklagers zullen proberen aantonen dat Weinstein een serieverkrachter is die zijn macht misbruikt. De verdediging zal dan weer proberen aantonen dat het gedrag van de vrouwen niet overeenstemt met dat van een slachtoffer. Weinstein blijft er ook bij dat de seksuele contacten met wederzijdse toestemming plaatsvonden.

Als Weinstein veroordeeld wordt voor de zwaarste aanklacht, ‘predatory sexual assault’, kan hij levenslang opgesloten worden. Alle twaalf juryleden moeten dan wel akkoord gaan met een veroordeling. De rechtszaak begon op zes januari en kan gemakkelijk twee maanden duren. Weinstein probeerde de zaak te verhuizen van de stad New York, waar de rechtszaak veel media-aandacht krijgt, naar Albany of de administratieve regio Suffolk, maar haalde bakzeil.

De voorbije drie jaar hebben meer dan tachtig vrouwen Weinstein publiekelijk beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, aanranding en enkelen zelfs van verkrachting. Sommige beschuldigingen gaan over vergrijpen die vele tientallen jaren geleden zouden hebben plaatsgevonden, en verjaard zijn.

Er wacht Weinstein ook nog een rechtszaak in Californië, waar hij wordt beschuldigd van verkrachting en seksuele aanranding in 2013.