Emma Meesseman wint met Ekaterinburg topper in Euroleague

Emma Meesseman heeft woensdag met haar Russische club Ekaterinburg vlot de topper in groep A van de Euroleague basket tegen USK Praag gewonnen. Meesseman en co haalden het met 88-65 (rust: 48-32).

Meesseman was in 21 speelminuten goed voor twintig punten, twee rebounds en vier assists.

Ekaterinburg voert groep A aan voor Praag en ligt op koers voor de eerste stek in de poule. Beide teams zijn al zeker van een plek in de kwartfinales. Bourges volgt als derde en kan later woensdag zijn stek in de volgende ronde veiligstellen, als het Franse team wint van Castors Braine, de nummer vijf.

Kyara Linskens wint nipt van Jana Raman in FIBA EuroCup

In heenwedstrijd van de 1/8ste finales van de FIBA EuroCup Women won de met een double-double uitpakkende Kyara Linskens (11 punten, 14 rebounds, 2 assists) het Belgische duel van collega Cat Jana Raman (7 punten, 6 rebounds, 1 assist): het Russische Krasnoyarsk won uiteindelijk met 60-55 van Valencia. Volgende week dinsdag is de return in Spanje.

In de Champions League (poule C) boekte het Bamberg van coach Roel Moors een 91-53 zege tegen het Letse Riga. Belgian Lion Retin Obasohan tekende voor 10 punten, 2 rebounds en 7 assists. Bamberg staat vijfde en blijft met nog twee speeldagen op het programma in de running voor de top 4 en een stek in de 1/8ste finales.