Natan trekt naar Parijs ‘voor het prestige’

Dries Van Noten, Maison Margiela, Essentiel, Scapa: het aantal Belgische modemerken met een eigen boetiek in Parijs is op de vingers van één hand te tellen. Aan dat exclusieve lijstje mag designer Edouard Vermeulen (62) nu Natan toevoegen. De favoriete kledingontwerper van koningin Mathilde heeft deze week zijn eerste winkel in de internationale modehoofdstad geopend. ‘Voor het prestige’, geeft hij toe.