Duiken naar de schatten van de Titanic

Is het een ordinaire plundering van een zeemansgraf of de redding van cultureel maritiem erfgoed? Voor het eerst wordt een expeditie gepland om honderden voorwerpen uit het wrak van de Titanic te halen. Het kroonjuweel moet de Marconi-radio zijn, waarmee het schip een SOS kon uitsturen. Eén dag voor beslist werd om het wrak tegen schattenjagers te beschermen, werd het plan ingediend.

‘Kom onmiddellijk. We hebben een berg geraakt.’ Op zijn eerste vaart botste de Titanic in de nacht van 14 op 15 april 1912 op een ijsberg. Het SOS werd verzonden via een staaltje spitstechnologie: een ...