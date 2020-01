Geen tweede medaille voor Evy Poppe op Jeugd Olympische Winterspelen

Evy Poppe is woensdag op de laatste dag van de Jeugd Olympische Winterspelen in Zwitserland in de finale van de big air in het snowboarden op de tiende plaats geëindigd.

De 15-jarige Poppe, die zaterdag de gouden medaille in de slopestylecompetitie veroverde, kwam in het Leysin Park&Pipe helemaal niet in het stuk voor en verzamelde in totaal 45.00 punten. Tijdens de drie runs haalde ze achtereenvolgens 16.25, 8.75 (viel weg als slechtste resultaat) en 28.75 punten. Onze landgenote finishte in de eindstand pas als tiende (op elf). De Japanse Hinari Asanuma (172.50 ptn) ging met het goud aan de haal, voor de Duitse Annika Morgan (160.50 ptn) en Nederlandse Melissa Peperkamp (150.00 ptn).

Poppe eindigde dinsdag met 69,33 punten als zesde in de kwalificaties. De Duitse Morgan scoorde toen met 89,00 punten het beste. In de big air glijden de snowboarders van een schans waarna ze in de lucht technisch moeilijke tricks uitvoeren.

Voor de in totaal negen atleten van Team Belgium zitten de Jeugd Olympische Winterspelen er nu op. België verlaat Zwitserland met twee gouden medailles. Poppe behaalde zaterdag dus het hoogste eremetaal in de slopestylecompetitie, en vorige week pakte Anke Steeno ook al goud met haar ijshockeyteam. In het ijshockey wordt op de Jeugdspelen met drie tegen drie gespeeld, met speelsters van verschillende nationaliteiten in een team.

Op de vorige editie, in 2016 in het Noorse Lillehammer, veroverde België twee medailles. Shorttracker Stijn Desmet haalde goud in de gemengde estafette, waarin teams met verschillende nationaliteiten aan de start kwamen. Xander Vercammen pakte zilver in de skicross.

De volgende (vierde) editie van de Jeugd Olympische Winterspelen staat in 2024 in de Zuid-Koreaanse provincie Gangwon op de agenda.