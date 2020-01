‘Di Maio stopt als voorzitter van Vijfsterrenbeweging’

Luigi Di Maio stapt op als voorzitter van de Vijfsterrenbeweging, meldt een regeringsbron aan persagentschap Reuters. Hij zou wel minister van Buitenlandse Zaken blijven in de Italiaanse regering. Toch kan het de regering in gevaar brengen.

Di Maio zou in de vooravond zijn ontslag aankondigen. Het ontslag volgt op maanden van interne problemen bij Vijf Sterren. De beweging doet het slecht in de peilingen, en dat zet interne tegenstellingen op scherp. De Maio behoort tot de pragmatische, meer gematigde vleugel van de partij. Di Maio stapte in september van vorig jaar met de centrumlinkse Partito Democratico en de kleine linkse partij LeUin de regering, nadat de regering van Vijf Sterren en de Lega-partij uiteenspatte.

De andere vleugel van Vijf Sterren is orthodoxer en rechter in de leer. De slechte peilingen zetten de positie van Di Maio onder druk. De partij voelt de hete adem van Matteo Salvino, de leider van Lega, in de nek.

Di Maio blijft minister van Buitenlandse Zaken, de Italiaanse regering komt niet in de problemen. Het ontslag komt echter wel enkele dagen voor de regionale verkiezingen in het rode bastion Emilia Romagna. Salvini broedt er op een doorbraak, om het 75-jarig bewind van centrumlinks te breken. Mocht de oppositieleider daarin slagen, komt de nationale regering onder leiding van premier Guiseppe Conte wel degelijk in gevaar.