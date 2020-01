Terry Jones, gekend van Monty Python, is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat meldt BBC.

De regisseur en komiek gaf geen interviews meer sinds 2016 omdat hij kampte met progressieve afasie, een form van dementie waardoor hij langzaam zijn spraakvermogen verloor.

Jones en Michael Palin vormden samen met Terry Gilliam, Eric Idle, Graham Chapman en John Cleese het iconische Britse comedygezelschap Monty Python. Jones regisseerde onder meer de Monty Python-films The life of Brian en The meaning of life.

Als historicus schreef Jones boeken over de Middeleeuwen, zoals Chaucer's Knight: The Portrait of a Medieval Mercenary. Hij schreef ook kinderboeken.

