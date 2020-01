Zoals de traditie het voorschrijft, presenteerde creatief directeur Virginie Viard de nieuwste haute couture van Chanel in vaste stek Grand Palais in Parijs. Daarin werd dit keer tuin nagemaakt die was gebaseerd op die van het weeshuis waarin Gabrielle ‘Coco’ Chanel rond het einde van de negentiende eeuw opgroeide nadat haar moeder was gestorven. Ook voor de collectie zelf werd teruggegrepen naar de onschuldige jeugd van de oprichtster van het Franse modehuis. Zo deden dinsdag heel wat looks denken aan oude schooluniformen, vooral door de vele kraagjes die werden gebruikt en de sobere keuze in kleuren. Alles zag er vrij vroom uit en slechts hier en daar kwam een blote arm piepen. Zelfs de bruidsjurk, de traditionele afsluiter van heel wat coutureshows, oogde dit keer eenvoudig.