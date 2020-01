SP.A: ‘Een speedypass hoort niet thuis in onze ziekenhuizen’

Oppositiepartij SP.A reageert fel op de praktijk in de ziekenhuizen waarbij een patiënt meer kan betalen om de prof-arts persoonlijk, en vaak ook sneller, te zien. ‘We moeten de wet aanpassen.’

Juridisch kan het, maar de praktijk doet wel vragen rijzen: wie bereid is meer te betalen, kan in ziekenhuizen vaak een ‘persoon­lijke’ behandeling krijgen door een staflid, en in sommige gevallen ook sneller. Onder meer aan het UZ Leuven bestaat daarvoor een constructie met artsen die ‘partieel gedeconventioneerd’ zijn (lees: maar gedeeltelijk gebonden aan de officiële tarieven, red.) en dus een ‘beperkt supplement’ mogen vragen voor hun privéraadplegingen in het ziekenhuis.

Klassengeneeskunde loert daarbij om de hoek, benadrukten de Socialistische Mutualiteiten al. En ook oppositiepartij SP.A stelt zich grote vragen bij de praktijk. ‘Een speedypass hoort niet thuis in onze ziekenhuizen’, benadrukt SP.A-voorzitter Conner Rousseau op Twitter.

De socialisten willen het daar ook niet bij laten. ‘Een voorkeursbehandeling voor wie meer betaalt, kan niet’, benadrukt SP.A-parlementslid Jan Bertels. ‘Dit kadert in onze solidaire verzekering. Kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg is er voor iedereen.’

‘Wettelijk een halt toeroepen’

Ook Bertels geeft aan dat de constructie die de ziekenhuizen nu opzetten juridisch wel kan. ‘Maar die partiële deconventie wordt echt een probleem. Deontologisch kan dit eigenlijk niet door de beugel en we moeten proberen om dat ook wettelijk een halt toe te roepen.’

Het UZ Leuven benadrukt naar eigen zeggen wel duidelijk bij de patiënt dat de kwaliteit tussen een gewone raadpleging en een privéraadpleging volledig gelijk is. ‘En dat wil ik zelfs nog geloven’, zegt Bertels. ‘Maar ze geven daarmee toch het gevoel aan de mensen dat ze beter af zijn bij de prof en dat ze dus beter meer betalen. Zo’n geruststelling van de zorgverstrekker is voor een patiënt juist heel belangrijk.’