Coronavirus: ‘Geen reden tot grote ongerustheid in België’

In België is er geen reden tot grote ongerustheid over de nieuwe variant van het coronavirus, maar de waakzaamheid is wel verhoogd. Dat zegt Jan Eyckmans, de woordvoerder van de FOD Volksgezondheid, aan Belga. De lokale overheid in Wuhan annuleert de festiviteiten voor Chinees Nieuwjaar.

België volgt de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die de lidstaten adviseren, legt Eyckmans uit. De ‘risk assessment group’, een team van experten onder leiding van het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano, stuurt deze week extra informatie aan ziekenhuizen en artsen. Zo weten zij hoe ze het coronavirus herkennen, en hoe ze ermee moeten omgaan. Mocht er een geval opduiken, is het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel het referentiecentrum voor de opvang en behandeling op een veilige manier.

Professor Herman Goossens van de Universiteit Antwerpen zegt dat heel Europa klaar is om te reageren, mocht het virus ons bereiken. Dinsdag dook een eerste besmetting op in de Verenigde Staten. ‘Europa heeft de nodige structuren en middelen om klaar te staan moest er zich een pandemie voordoen’, zegt Goossens. ‘Ik heb nog nooit zo’n snelle reactie en samenwerking gezien als in het geval van de uitbraak van het coronavirus.’

Ook in China voeren de autoriteiten nieuwe regels in, met de festiviteiten voor Chinees Nieuwjaar in het vooruitzicht. De lokale overheid in Wuhan heeft publieke activiteiten tijdens de feestdagen verboden. De burgemeester vraagt aan inwoners om de stad niet te verlaten, en aan reizigers om de stad te vermijden opdat de kans op de verdere verspreiding van het virus verkleint. Bedrijven zoals Huawei en Citic Securities vragen hun werknemers om reizen naar Wuhan uit te stellen.

Negen doden

Het virus werd voor het eerst ontdekt in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Negen patiënten zijn al overleden aan de gevolgen ervan, meer dan 440 mensen zijn besmet. De reisklinieken informeren reizigers actief over het virus, en het reisadvies voor China wordt up-to-date gehouden. De FOD Buitenlandse Zaken raadt reizigers naar de stad Wuhan aan om dierenmarkten, levende en dode dieren, het eten van rauw vlees en contact met zieke mensen te vermijden.