Spelregels voor Trump-proces liggen vast: geen nieuwe getuigenissen

Na een debat van meer dan twaalf uur in de Senaat zijn de spelregels voor het Trump-impeachmentproces bepaald. Er mogen geen nieuwe getuigen aan bod komen in de Senaat. Een klap voor de Democraten, want de cruciale ex-veiligheidsadviseur John Bolton blijft zo uit het proces.

De spelregels voor het proces tegen de Amerikaanse president Donald Trump liggen vast. Na een impeachmentonderzoek in het Huis van Afgevaardigden verhuisde het onderzoek naar de Senaat, waar het echte proces plaatsvindt.

Een poging van de Democraten om nieuwe getuigen, die niet aan bod kwamen in het Huis van Afgevaardigden, op te roepen en te dagvaarden, is mislukt. De Democraten wilden ex-veiligheidsadviseur John Bolton aan het woord laten. Die weet veel, en wil getuigen. Maar een stemming in de Senaat heeft die optie in de kiem gesmoord. Ook een poging om documenten op te vragen bij verschillende overheidsinstellingen, botste op de Republikeinen. Ook een poging om documenten op te vragen bij verschillende overheidsinstellingen, botste op de Republikeinen. In de Senaat zijn de Republikeinen in de meerderheid, en de stemming verliep volgens de partijlijn.

Senator Mitch McConnell, de Republikeinse voorzitter van de Senaat, gaf wel de toelating om bewijsmateriaal van het impeachmentonderzoek in het Huis voor te leggen tijdens het proces in de Senaat.

