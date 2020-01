Daar is de eerste 'industriesneeuw' in Vlaanderen

In Limburg dwarrelt de eerste sneeuw van deze winter (in Vlaanderen) naar beneden. In Sint-Truiden, Hasselt en Genk ligt een dun laagje sneeuw op de weg. Volgens Frank Deboosere is het 'industriesneeuw'.

Opgelet in Limburg: het sneeuwt. Of toch een heel klein beetje. Een dun laagje sneeuw op de weg kan er voor lichte problemen op de weg zorgen.

Industriesneeuw of motsneeuw, zegt Frank Deboosere. 'Dat is gelinkt aan luchtvervuiling', legt weerman Bram Verbruggen uit op VRT-radio. 'Er is weinig wind, en een hogedrukgebied hangt al enkele dagen boven ons land. Rond stofdeeltjes in de lucht ontstaan kristallen, en die lijken op sneeuw. Het is vuile sneeuw.'

Goedemorgen.

Nevel, mist en lage wolken in Vlaanderen. Heel lokaal wat motsneeuw of industriesneeuw. Later kans op motregen.

Ten Z van Samber en Maas brede opklaringen.

MaxT tussen 1 en 6°C.

Wind VAR 1-2 Bft — Frank Deboosere (@frankdeboosere) January 22, 2020

De sneeuw zal hoe dan ook niet lang blijven liggen, woensdagmiddag stijgt het kwik boven het vriespunt. De maxima liggen tussen 1 en 4 graden.