Wilmès op Power Reception: ‘Flexibel, zeer competent menselijk kapitaal in België’

Op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos is de eerste dag afgesloten met een Belgian Power Reception. Koning Filip en koningin Mathilde waren aanwezig, samen met verschillende Belgische bedrijfsleiders en (toekomstige) internationale investeerders.

Op de receptie benadrukte de premier het ‘loyaal, flexibel, zeer competent’ menselijk kapitaal in België. Wilmès erkende ook dat ons land voor uitdagingen staat. ‘Maar we zijn er helder over en we staan er voor open’, vindt ze. Hoewel de federale regering al meer dan een jaar in lopende zaken zit, benadrukte Wilmès dat de deur naar de bedrijven altijd open staat.

De premier zei een voldaan gevoel te hebben na de eerste dag van het forum, waar ze verschillende ontmoetingen had. ‘De magie van Davos is dat alle ontmoetingen zeer verschillend zijn’, aldus Wilmès. Voor haar moet de ‘sterke band tussen de private en publieke investeringen’ worden voortgezet, wat een jaarlijkse bijeenkomst zoals die in Davos mogelijk maakt.

‘In enkele dagen tijd kunnen we veel leren’, verklaarde Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën. Hij wijst erop dat het tijd bespaart als alle staats- en bedrijfsleiders op één plek samenkomen. ‘Als ik iedereen apart moet ontmoeten, zou dat een maand duren, terwijl iedereen hier wordt samengebracht’, aldus De Croo nog. ‘De boodschap van Davos is veel breder dan de karikaturen die ervan gemaakt kunnen worden. Het gaat niet alleen om ondernemen. We laten zien dat bedrijven ook sociale en ecologische verantwoordelijkheid dragen.

Voor Jacques Vandermeiren, CEO van de haven van Antwerpen, biedt Davos ook een kans om zijn bedrijf in de kijker te zetten. Zijn bedrijf is ‘een van de grootste havens ter wereld, met dagelijkse verbindingen naar meer dan 1.300 havens’. Voor de ondernemer is het ‘belangrijk om jezelf te laten zien en je sterke kanten te tonen’.

‘Omdat de internationale samenwerkingen onder druk staan, met landen die niet meer met elkaar praten, is een moment als dit nog belangrijker’, benadrukt De Croo. ‘Zelfs als er uit de vergaderingen niets concreet komt, is het belangrijk om te blijven praten, anders gebeurt er niets.’