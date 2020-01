Boris uit ‘Stukken van mensen’ veroordeeld omdat hij tv-deal niet nakomt

Boris Devis (38), de kunst- en antiekhandelaar die vooral bekend is om zijn verschijning in het Vier-programma 'Stukken van mensen', is door de rechtbank veroordeeld voor het niet nakomen van een kunstdeal. Eentje die hij nota bene op televisie afsloot.

'We sloten een contract, maar betalen deed hij niet', vertelt Nicolas Geniets. Hij en zijn zakenpartner Thibault Hendrix boden de dealers in Stukken van mensen een kunstwerk van Marcel Broodthaers aan. Devis bracht het winnende bod uit met 3.750 euro. 'Maar daarna wou hij er zogezegd nog eens over nadenken, had hij vragen over de echtheid van het stuk etcetera.' Het zakenduo daagde Devis voor de rechter. Die verloor, maar ging in beroep, waar hij nu opnieuw verloor. Hoeveel hij Hendrix en Geniets verschuldigd is, is nog niet geweten.

'Dit verandert alleszins niets aan het nieuwe seizoen van Stukken van mensen', klinkt het bij Vier. 'De opnames vonden afgelopen zomer al plaats, en zoals de voorbije jaren zal Boris daar nog steeds in te zien zijn. Of er een nieuw seizoen komt en hoe dat er inhoudelijk zal uitzien, ligt nog niet vast. Dat staat ook los van deze zaak. Die verloopt nu gewoon volgens de gerechtelijke procedure.'

Het vijfde seizoen van Stukken van mensen gaat volgende week van start. Daarin worden Devis en de andere vertrouwde dealers Bie Baert, Sofie Van de Velde, Patrick van der Vorst en Paul De Grande bijgestaan door drie nieuwe gezichten: veilingmeester Carlo Bonte, antiquair Frank Van Laer en vintage specialist Yves Chung. Ook dit seizoen ontvangt presentatrice Evy Gruyaert een aantal Bekende Vlamingen, waaronder Erik Van Looy, Bieke Ilegems en Eddy Planckaert.

Stukken van mensen, vanaf woensdag 29 januari om 21.35 uur op Vier