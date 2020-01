Jong Antwerp Giants klopt Poolse kampioen in Champions League basketbal

Schitterende Europese zege van een gehavend Antwerp Giants, dat het zonder Dave Dudzinski, Hans Vanwijn en Vic Sanders tegen de Poolse kampioen Wloclawek moest opnemen. Het werd 99-87.

De Sinjoren deden het met jongeren als Bleijenbergh, Rogiers en De Ridder en met uitblinkers als Fall-Faye (24 punten, 7 rebounds), ­Rupnik (14 punten, 9 assists), Branch en Kesteloot.. Van 50-43 ging het na 65-55 dan ook naar een 77-64-zege. De Giants zijn in de Cham­pions League wel uitgeschakeld.

Antwerp Giants-Wloclawek 99-87: 22-19, 28-24, 27-21, 22-23

Oostende heeft play-offkansen in eigen handen

Na drie opeenvolgende overwinningen (Holon, Sassari en Lietkabelis) heeft Oostende zich stevig op de vierde plaats in poule A geparkeerd.

“We hebben een goede uitgangspositie voor de play-offs”, zegt Keye van der Vuurst. “De kwalificatie hebben we in eigen handen. Ik hoop dat we ons kunnen blijven focussen. In de drie resterende speeldagen hebben we nog één overwinning ­nodig, misschien twee. Het kan al meteen prijs zijn tegen Ankara, een tegenstander die gelijkwaardig is aan onze ploeg. De vorm van de dag zal bepalend zijn. In de heenronde verloren we ginder met 72-66 nadat we bijna de hele match geleid hadden. We misten toen ook McIntosh.”(rpo)