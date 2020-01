KMSK Deinze wil klaar zijn voor 1B en bouwt nieuw stadion voor 8.000 toeschouwers

KMSK Deinze, leider in de eerste amateurklasse, wil in het najaar starten met de bouw van een moderne voetbaltempel, die kadert in de ambities van voorzitter Denijs Van De Weghe om te promoveren naar 1B. Dat meldt KMSK Deinze dinsdag op zijn website. In het bouwproject zijn behalve een stadion voor 8.000 toeschouwers ook appartementen, kantoren en een hotel voorzien.

Met zijn vastgoedbedrijf kocht Van De Weghe de grond waarop het huidige Burgemeester Van De Wielestadion staat. Nu ook het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is goedgekeurd, komt het stadiondossier in een stroomversnelling. Op 3 februari start het openbaar onderzoek voor het bouwproject. “We kunnen in het najaar van 2020 al starten met de constructie van de nieuwe hoofdtribune, eens de vergunning op zak is”, aldus de ambitieuze voorzitter van Deinze.

De plannen voorzien in een stadion van 8.000 plaatsen, waarvan 5.000 zitjes. De moderne voetbaltempel zal geflankeerd worden door 75 appartementen, waarvan enkele in een woontoren van 60 meter hoog. “Van daar heb je een uniek zicht op de Ghelamco Arena in Gent en het Regenboogstadion in Zulte Waregem”, aldus Van De Weghe met een zekere zin voor overdrijving. Aan de hoofdingang moeten een hotel met 80 kamers en een dubbele parking voor 200 wagens komen. In de plannen zijn ook nog kantoorcomplexen (4.000 vierkante meter), feestzalen, horecagelegenheden, een medisch centrum en fitnessruimte voor de spelers voorzien.

Tegen eind 2021 moet het volledige stadion klaar zijn en aan de voorwaarden voor 1B voldoen. KMSK Deinze staat eenzaam op kop in de eerste amateurklasse. De ambitie van de Oost-Vlaamse voetbalclub is om zo snel mogelijk de sprong naar het profvoetbal te maken.