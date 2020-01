Disney wist Fox uit 20th Century Fox

De legendarische Hollywoodstudio 20th Century Fox heet voortaan 20th Century Studios. Dat meldt Disney, dat in maart vorig jaar het overkoepelende merk 21st Century Fox kocht van Rupert Murdoch voor 71,3 miljard dollar.

Behalve die naamswijziging blijft alles bij het oude voor het iconische logo bij aanvang van films: de zoeklichten en de gouden standaard blijven bewaard, maar ook het trompetgeschal van componist Alfred Newman.

Fox Searchlight, het label voor arthouse-gerichte films, heet voortaan Searchlight Pictures.

Zo wil Disney zich distantiëren van het tv-netwerk Fox News, dat wel nog bij het familie-imperium van de Murdochs zit en dat een rechtse, conservatieve reputatie geniet in de VS. Onlangs kwam Fox News zelf in het nieuws met schandalen van seksueel misbruik – volgende week komt daar met Bombshell een film over uit. Disney werkte de voorbije jaren aan een progressief imago en wil elke mogelijke associatie voorkomen.

De geschiedenis van 20th Century Fox gaat terug tot 1935, bij de samensmelting van de studio’s Twentieth Century Pictures en Fox Film Corporation. Murdochs News Corp. kocht de studio halfweg de jaren 80, waarna hij Fox TV en Fox News oprichtte. Met kaskrakers als Avatar, Titanic, Alien, Die hard en Star wars was 20th Century Fox een Hollywood­icoon. Het nieuwe logo is te zien vanaf 19 februari, bij de première van The call of the wild, met Harrison Ford.