Red Flames oefenen tegen Noorwegen in Oostende

De oefenpartij van de Red Flames tegen Noorwegen van 9 april, in aanloop naar de belangrijke EK-kwalificatiematch tegen Zwitserland (14 april in Leuven), vindt niet in Leuven maar in de Versluys Arena van KV Oostende plaats.

België begon met een foutloze 12 op 12 aan de kwalificatiecampagne voor het EK in 2021. Zwitserland voert weliswaar de stand in poule H aan met een beter doelsaldo. De thuiswedstrijd op 14 april in Leuven en de terugwedstrijd op 22 september in Zwitserland kunnen cruciaal zijn. De groepswinnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi, net als de drie beste tweedes (op negen groepen). De andere tweedes spelen barrages.

Om in de thuismatch tegen Zwitserland optimaal voor de dag te komen, oefenen de Red Flames vijf dagen voor de EK-kwalificatiewedstrijden nog tegen Noorwegen. De aftrap in de Versluys Arena wordt om 19u00 gegeven.

Normaal gaan de thuismatchen van de Belgische voetbalvrouwen door aan Den Dreef in het stadion van OHL. “We hebben met Leuven een goede thuisbasis. Maar het enthousiasme rond de Red Flames voelen we overal in het land. Daarom zijn we blij dat we de wedstrijd tegen Noorwegen in Oostende kunnen spelen. In de toekomst gaan we zeker ook andere locaties aandoen”, zegt bondscoach Ives Serneels.

In maart nemen de nationale vrouwen eerst nog voor de tweede keer deel aan de Algarve Cup, een internationaal en prestigieus voetbaltoernooi in Portugal. .