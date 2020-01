Senaat opent debat over afzetting Trump

In de Amerikaanse Senaat zijn dinsdag de debatten geopend op het afzettingsproces tegen president Donald Trump. De leden moeten oordelen over de beschuldigingen van machtsmisbruik en belemmering van het Congres.

Het debat is begonnen met de presentatie van de richtlijnen door de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell. Daaronder vallen zaken als het horen van getuigen en de maximale tijdsduur van ieder onderdeel. Dat is al een procedureslag op zich. De Republikeinen in de Senaat zeiden eerder dat ze alle verzoeken om bij het begin van het proces getuigen op te roepen of bijkomende bewijzen aan te dragen, zouden afwijzen. Daardoor zou de bewijslast tegen de president niet meer verder kunnen worden aangevuld.

Daarna starten de aanklagers met hun openingsverklaring. Of die vandaag nog plaatsvindt, hangt af van de duur van het debat over de regels. Het verdedigingsteam van Trump houdt daarna de openingsverklaring.

De impeachmentmanagers, of aanklagers, gaven zaterdag een juridisch document van 111 pagina’s vrij, waarin hun visie op de zaak werd uitgelicht. Er staan getuigenissen in van onder andere ambassadeurs en veiligheidsdiensten.

Volgens hen is de zaak simpel. ‘President Trump heeft zijn macht misbruikt, en hij heeft onze nationale veiligheid en de integriteit van de verkiezingen en onze democratie geschonden.’