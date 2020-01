Eerste geval van nieuw coronavirus in VS bevestigd

De nieuwe variant van het coronavirus, die al meerdere levens heeft geëist in China, is nu ook voor het eerst opgedoken in de VS. Het zou gaan om iemand die recent naar China is gereisd. Dat bevestigt het Amerikaanse Center for Disease Controle and Prevention.

Volgens The New York Times is de persoon sinds vorige week opgenomen in het ziekenhuis in de staat Washington. De man zou ernstig ziek zijn. Dokters vermoedden dat het ging om een longontsteking, maar na controles bleek het dit weekend te gaan om het nieuw coronavirus.

De zieke was onlangs naar Wuhan in China gereisd. Vermoed wordt dat de epidemie in die stad is uitgebroken. De zes doden en de honderden zieken lijken voor zover bekend banden met die stad te hebben. Alle dodelijke slachtoffers vielen in de regio. De burgemeester van Wuhan raadt reizen naar zijn stad alvast af.

Ook in enkele andere Aziatische landen zijn mensen het slachtoffer, maar het lijkt dan steeds te gaan om mensen die recent Wuhan bezochten. In Taiwan werd eerder vandaag een eerste geval vastgesteld. In sommige luchthavens worden daarom verscherpte controles op reizigers uit die regio gehouden. Dat is sinds vrijdag ook in de VS op meerdere luchthavens het geval. De besmette man die zich in een Amerikaans ziekenhuis bevindt was toen echter al het land in.

Het is nog onduidelijk hoe het virus zich verspreid. Aanvankelijk werd gedacht dat het alleen van dier op mens werd overgedragen. Maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat het nieuwe coronavirus zich ook van mens tot mens kan verspreiden. Ook de man die nu in een Amerikaanse ziekenhuis wordt behandeld zegt in Wuhan niet rechtstreeks met vee in contact te zijn gekomen.