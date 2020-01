Na de zussen van Tine Nys kreeg haar vader het woord op het euthanasieproces. Hij omschreef zijn dochter als een temperamentvol iemand die bij momenten helemaal in zichzelf kon keren. Net zoals zijn kinderen heeft hij vele vragen bij de euthanasie van zijn dochter Tine.

‘Tine is ons eerste kind, ze was bijzonder welkom’, de vader zijn getuigenis. ‘Als ouder krijg je geen opleiding hoe voed ik mijn kind op? In de eerste levensmaanden ging het allemaal heel vlot. Op tien ...