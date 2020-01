Kir niet in beroep tegen schorsing uit PS

Burgemeester van Sint-Joost-Ten-Node Emir Kir zal bij de PS geen verzet aantekenen tegen de beslissing om hem uit de partij te zetten. Kir ontkent dat hij banden heeft met extreemrechts, maar beroep aantekenen is volgens hem nutteloos.

Kir kwam in opspraak omdat hij begin december zes Turkse burgemeesters had ontvangen. Twee van hen bleken lid te zijn van de MHP, een Turkse ultranationalistische partij die banden heeft met de Grijze Wolven. Vorige week excuseerde Kir zich, maar de tuchtcommissie van de PS zette hem toch uit de partij.

In een gesprek met de nieuwsdienst van RTL-TVI zegt Kir nu dat hij niet van plan is om beroep aan te tekenen, hoewel hij daar dertig dagen tijd voor heeft. Volgens hem heeft dat geen zin meer. ‘Er wordt nu toch een publiek proces gevoerd zonder mij’. De verdediging nogmaals opnemen ‘is een calvarietocht die ik niet nogmaals wil doen’, zegt hij.

Hij blijft echter volhouden dat hij geen banden met extreemrechts heeft. Dat idee noemt hij ‘ondraaglijk’. ‘Ik vecht mijn hele leven al tegen extreemrechts’.

Dat hij nu aan de kant wordt geschoven, valt hem zwaar. ‘Ik ben Brussels minister geweest met steun van Onkelinx en Di Rupo, en nu wordt mijn hele carrière teruggedrongen tot één foto’.

Over zijn eigen politieke toekomst blijft hij nog in het ongewisse. Hij blijft met zijn ‘Lijst van de burgemeester’ wel aan de macht, ondanks het afhaken van CDH uit zijn coalitie. Wat er bij de volgende verkiezingen moet gebeuren weet hij nog niet. ‘Ik heb zin om door te gaan met ons project, maar 2024 is nog ver weg’.