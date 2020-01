Ozzy Osbourne onthult dat hij aan ziekte van Parkinson lijdt: ‘Geen doodsvonnis, maar het is een vreselijk uitdagend jaar geweest’

Ozzy Osbourne lijdt aan de ziekte van Parkinson. Dat heeft hij bekendgemaakt tijdens een interview in Good morning America. 'Het voorbije jaar is een vreselijke uitdaging geweest voor ons allemaal', zei de zanger.

Er doen al meer dan een decennium geruchten de ronde over de gezondheid van metalgrootheid Ozzy Osbourne (71). Het was een publiek geheim dat de Black Sabbath-zanger last had van onvrijwillige bevingen en nog andere symptomen van de ziekte van Parkinson. Maar volgens Osbourne werd de diagnose pas in 2019 gesteld.

'Ik heb Parkin’s II, een vorm van Parkison', zei Ozzy in Good morning America. 'Er zijn verschillende soorten van de ziekte. Het is geen doodsvonnis, maar het heeft wel een impact op de zenuwen in het lichaam. Ik ben niet goed in geheimen houden en kan er niet langer mee rondlopen. Ik voel me beter nu ik erover kan praten.'

Het is een 'vreselijk uitdagend jaar' geweest, zegt de zanger. 'In februari 2019 ben ik zwaar gevallen en dan heb ik een operatie ondergaan aan mijn nek. Ik heb verlammingsverschijnselen aan mijn arm gehad door de operatie. Mijn benen worden snel erg koud, ik weet nog altijd niet of dat met die Parkinson te maken heeft.' Osbourne neemt medicatie om de ziekte onder controle te houden.

Zijn vrouw Sharon zegt dat ze in april naar een dokter in Zwitserland gaan omdat ze in de VS niet verder kunnen. 'Alle antwoorden die we in de VS konden krijgen, hebben we gehad.' Dochter Kelly en zoon Jack kwamen ook aan het woord. 'Het moeilijkste is iemand waar je van houdt zien lijden', zei Kelly. Jack lijdt sinds 2012 aan MS en begrijpt dus wat zijn vader doormaakt. 'Ik begrijp wat het is om iets te hebben dat je niet wilt.'