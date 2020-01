De broer en jongste zus van Tine Nys waren ervan overtuigd dat ze geen euthanasie zou plegen, ook al was hun band met haar helemaal anders.

De broer van Tine was niet aanwezig bij haar dood. ‘De dag ervoor of de dag erna heb ik met haar gebeld om een soort van afscheid te nemen, maar ik was er altijd van overtuigd dat de euthanasie ...