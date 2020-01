Frankrijk onderschept veertigtal migranten op weg naar Engeland

Een veertigtal migranten, onder wie elf kinderen, zijn dinsdag onderschept toen ze het Kanaal probeerden over te steken. De meesten van hen bevonden zich op een strand in het noorden van Frankrijk waar hun boot was gestrand.

Op een strand van Le Touquet-Paris-Plage zijn 35 migranten aangetroffen. Het betreft onder andere 18 volwassen Iraniërs, 6 Iraakse volwassenen en 11 kinderen van 3 en 4 jaar, zegt de prefectuur van Pas-de-Calais.

De migranten zijn naar de ‘base nautique’ van Le Touquet-Paris-Plage overgebracht om op krachten te komen en verzorging te krijgen. Niemand was gewond, zegt de prefectuur ook.

Daarnaast zijn dinsdagmorgen zes migranten onderschept in een defect vaartuig voor de kust van Cap Blanc-Nez, zegt de maritieme prefectuur van het Kanaal en de Noordzee. Een patrouilleboot van de gendarmerie heeft hen benaderd, maar ze waren ‘niet tot medewerking bereid’. In de loop van de voormiddag werden ze alsnog gered.

Sinds eind 2018 is het aantal pogingen om het Kanaal clandestien over te steken fors toegenomen. Die oversteek is nochtans levensgevaarlijk, vanwege de drukke scheepvaart, de sterke stromingen en de lage watertemperaturen.

Sinds 1 januari hebben de Franse autoriteiten al zeker 52 migranten tegengehouden die probeerden om Engeland te bereiken in een bootje. In heel 2019 zijn er 2.758 migranten onderschept, oftewel vier keer meer dan in 2018, zegt de maritieme prefectuur. Vier migranten werden dood aangetroffen in zee en op een Frans strand.

Ook in ons land was er vannacht een gelijkaardige oversteek, vanop het strand van De Panne. Een groep migranten probeerde vanaf de Belgische kust Engeland te bereiken met een bootje, maar ze raakten niet ver. Zes mensen, één Afghaan en vijf Iraniërs, zijn opgepakt. Acht anderen, onder wie twee kinderen, zijn vermist.