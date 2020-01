Verdachten Ruinerwold-zaak blijven voorlopig in de cel

De 67-jarige Gerrit Jan van D. en de 58-jarige Josef B., de twee verdachten in de Ruinerwold-zaak, blijven de komende drie maanden in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Assen dinsdag bepaald.

De advocaat van B. had de rechtbank verzocht het voorarrest te beëindigen dan wel op te schorten, maar de rechtbank wees dat verzoek af. De raadsman van Van D. schikte zich bij voorbaat naar het oordeel van de drie rechters.

De rechtbank hield een eerste zitting in de omvangrijke strafzaak. Van D. en B. worden er onder meer van verdacht dat zij jarenlang zes kinderen van Van D. tegen hun wil hebben vastgehouden in een boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold. De kinderen zouden ook mishandeld en seksueel misbruikt zijn.

Van D., die in 2016 werd getroffen door een hersenbloeding, was niet in de rechtszaal aanwezig. Hij kan niet praten en is gedeeltelijk verlamd. Hij verblijft in het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen. De rechtbank bepaalde onder meer dat Van D. neurologisch moet worden onderzocht.

B. verscheen wel voor de rechtbank. Hij ontkende dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan vrijheidsberoving. Hij meent dat er sprake is van een ‘heksenjacht’.