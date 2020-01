Tesla: plots versnellende auto’s zijn ‘totale onzin’

Tesla zegt dat er helemaal geen sprake is van auto’s van de fabrikant die plots vanzelf accelereren. Het verhaal zou verzonnen zijn door een short-seller.

Bij de Amerikaanse dienst voor veilig wegverkeer (NHTSA) kwam recent via een advocaat een verzoekschrift binnen om een uitgebreid onderzoek te starten naar tal van Tesla-modellen die de voorbije jaren plots begonnen te accelereren (DS 20 januari).

Short-seller?

Tesla zegt nu dat dit verzoekschrift ‘totale onzin’ is en is ingediend door een short-seller, een belegger die speculeert op een daling van het aandeel Tesla. ‘Wij onderzoeken ieder incident waarbij een bestuurder zegt dat zijn auto ongewild accelereerde', zegt de maker van elektrische auto’s in een blogpost. ‘In elk geval de voorbije jaren waarvan wij data hebben, accelereerde de auto alleen door de bestuurder.’

Tesla noemt de short-seller niet bij naam. Maar volgens Amerikaanse media zou het gaan om Brian Sparks, die inderdaad zou profiteren van een waardedaling van Tesla. De NHTSA zei vorige week het verzoek van de Tesla-eigenaren, die ervoor pleiten om 500.000 Tesla-wagens terug te roepen naar de garage, serieus te overwegen.

110 ongelukken

In dat verzoekschrift werden 110 ongelukken opgevoerd, met 52 gewonden tot gevolg, die het gevolg zouden zijn van het onbedoeld accelereren van een Tesla-model. Ofwel in bochten, ofwel tijdens of net na het parkeren. Tesla zegt nu dat de meeste van die ongelukken al onderzocht zijn. ‘De afgelopen jaren hebben we het merendeel van deze ongelukken met de NHTSA besproken. In iedere zaak die we hebben bekeken, laten de data zien dat de auto goed functioneerde.’