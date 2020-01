Radicale vakbond zet tienduizenden mensen zonder stroom in Frankrijk

Dinsdagochtend zaten zo’n 35.000 mensen ten zuiden van Parijs zonder elektriciteit. Niet door een stroompanne, maar door een actie van vakbond CGT Énergie, die zich blijft verzetten tegen de pensioenhervorming van de Franse regering.

Verschillende steden ten zuidoosten van de Franse hoofdstad Parijs zaten maandagochtend rond 6 uur een tijd in het donker. Op Facebook gaf vakbond CGT Énergie toe de stroom te hebben platgelegd. ‘Zo’n 100 mensen hebben deelgenomen aan deze actie’, verklaarde vakbondsafgevaardigde Frank Jouanno aan Le Figaro. De vakbond wou ‘de mensen wakker schudden’ en ‘een impact hebben op de economie’.

‘Het gaat in de media vandaag alleen maar over de acties bij de metro en de treinen’, klaagde Jouanno tegenover BFMTV. De vakbondsman besefte dat naast veel bedrijven ook gezinnen getroffen waren, maar noemde dat ‘nevenschade’. ‘Een stroomonderbreking is niet het einde van de wereld.’ CGT Énergie sluit nieuwe acties niet uit.

‘Mensen in gevaar gebracht’

Enedis, uitbater van het elektriciteitsnetwerk in Frankrijk, bevestigde dat er met kwaad opzet een stroomonderbreking was veroorzaakt in de centrale van Rungis. ‘Zo’n 35.000 klanten hebben daar gevolgen van ondervonden.’ Enedis is van plan klacht in te dienen.

Minister Julien Denormandie, bevoegd voor behuizing, veroordeelde namens de Franse regering de ‘schandalige en onverantwoordelijke’ actie. ‘Niet alleen was er overlast voor de mensen, maar er werden ook mensen in gevaar gebracht. ‘Dit soort acties schaden het sociaal overleg.’

In Frankrijk wordt al sinds begin december gestaakt tegen de pensioenhervorming van president Emmanuel Macron, die af wil van de 42 verschillende pensioenstelsels en die de pensioenleeftijd naar 64 jaar wil verhogen. Na toegevingen vanuit de regering hebben de grootste vakbonden de acties tijdelijk opgeschort en sinds maandag rijden de treinen en metro’s weer. Gevreesd wordt dat radicalere vakbonden zoals CGT hun toevlucht zullen nemen tot hardere acties.