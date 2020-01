Denise Betsema legt uit waarom UCI (die steek krijgt) dopingprobleem zag bij haar: “Gelukkig kon ik appels schillen voor mijn kinderen”

Denise Betsema staat zaterdag aan de start van de veldrit in Zonnebeke. De 26-jarige Nederlandse - vrijdag is ze jarig - reageerde opgelucht op het einde van haar dopingschorsing. Werkgever Pauwels Sauzen - Bingoal sluit haar met plezier terug in de armen. “2019 was een zwaar jaar”, klonk het dinsdagmiddag op een persconferentie.

Bij de Nederlandse werden in april van vorig jaar anabole steroïden aangetroffen. Bijgevolg werd ze door haar Belgische werkgever op non-actief geplaatst. Betsema schreeuwde haar onschuld uit en probeerde die ook aan te tonen, onder anderen door een dopingexpert onder de arm te nemen. Er werden afwijkende lichaamseigen steroïden in haar lichaam aangetroffen en ze wilde uitzoeken hoe dat kwam. Intussen bleef ze verder trainen omdat ze ervan uitging dat de UCI haar vrij zou pleiten.

Dat deed de UCI finaal niet, want die legde haar vandaag een schorsing op van zes maanden, met terugwerkende kracht. Aangezien ze die termijn al heeft uitgezeten, mag ze meteen weer crossen. En daar is ze blij om.

Foto: Photo News

“Mijn wereld stond op zijn kop”

“Ik zit hier met een dubbel gevoel”, stelde de Nederlandse. “Ik ben blij dat ik hier mag zitten, maar het is niet makkelijk om dit verhaal te doen. Toch sta ik erop. Na de wereldbeker in Hoogerheide en superprestige in Middelkerke leverde ik een negatieve test af. Bij verder onderzoek werden er afwijkende waarden geconstateerd. Ik wist enkel dat het om anabole steroïden zou gaan. Mijn wereld stond op zijn kop. Ik werd bijgestaan door dopingexpert Douwe de Boer en advocaat Johnny Maeschalck. Ik moest bewijzen dat ik nooit bewust doping had genomen.”

“Daarom heb ik al mijn voedingssupplementen laten onderzoeken”, klonk het. “Ik ben ook altijd heel voorzichtig geweest, door op voorspraak van mijn huisarts supplementen bij een Belgische apotheker te laten maken. Eigenlijk was er geen kans op contaminatie en toch is het gebeurd. Er bleek een vervuiling in een supplement te zitten die ik ten tijde van de testen heb gebruikt. Volgens de UCI was het dus niet intentioneel. Afgelopen vrijdag heeft de UCI een voorstel gedaan: een schorsing van zes maanden beginnend op 6 april plus schrapping van mijn resultaten sinds Hoogerheide. Ik heb besloten die straf te aanvaarden want 2019 was een ontzettend zwaar jaar.”

“Je komt in een rollercoaster terecht. Volledige shock. Maar ik begreep dat ik moest handelen. Het waren onwijs hectische dagen. Ik ben wel altijd blijven fietsen, wat me goed heeft gedaan. Net daarom ben ik blij dat ik zaterdag opnieuw kan starten. Ik heb veel steun gekregen, maar ook minder leuke woorden. Ik concentreer me op wie me gesteund heeft. Voor de rest heb ik geen boodschap. Boos op de UCI? Als renner ga ik akkoord met de regels. Dus moest ik ze aanvaarden. Het was gewoon een onwijze nare situatie. Die omgekeerde bewijslast kan je in twijfel trekken maar ik ben vooral blij met het feit dat ik opnieuw mag fietsen. Gelukkig ben ik naast veldrijdster ook moeder en stond ik elke ochtend appeltjes te schillen voor mijn kinderen die elke middag thuiskomen met grote verhalen. Dat heeft me veel geholpen.”

Foto: BELGA

Boodschap aan de UCI

“Denise was een schot in de roos”, begon teammanager Jurgen Mettepenningen zijn relaas. “Het was een mooi verhaal, de mama van twee kindjes van het eiland Texel. Ze zorgde voor heel veel spankracht in het veldrijden. Op korte tijd werd ze een publiekslieveling en ze sloot het seizoen af als zegekoningin. Allemaal rozengeur en maneschijn tot een mail van de UCI op 5 april 2019. En de telefoon dat het nieuws (van haar positieve test, red.) wereldwijd bekend zou worden gemaakt, een uur en een kwartier later.”

“Ik heb iedereen zo snel mogelijk op de hoogte gebracht: sponsors, ploeg... Ik vond dit niet fair van de UCI want ik moest heel snel handelen om die communicatie tot stand te brengen. Temeer nu blijkt dat er van een dopingzaak geen sprake was. Boodschap naar de UCI: ga in de toekomst voorzichtiger om met zulke situaties en oordeel niet op voorhand. Want op 19 december 2019 heeft Denise alles opgestuurd. Op 17 januari kreeg ze bericht dat ze had mogen rijden vanaf... 6 oktober. “We hebben alles in kaart gebracht bij onze sponsors en hebben vervolgens beslist om Denise terug op te nemen in het team.”

Foto: BELGA

Perceptie

“Jullie zijn verrast omdat ik doorgaans liever in stilte werk”, aldus Johnny Maeschalck. “Het is op uitdrukkelijk verzoek dat ik hier ben omdat ik gisteren boos was over hun manier van communiceren. En de manier waarop het door de media is opgepakt. Een dossier hadden we niet, maar we wisten dat het ernstig was. Het was een probleem die we niet onmiddellijk konden oplossen: B-analyse na betaling van 2500 euro, lab-documentatiepakket van 408 euro om de kroniek van een aangekondigde bevestiging te krijgen.”

“We zijn verder blijven zoeken”, aldus de advocaat. “Uiteindelijk waren er indicaties die we hebben gemeld aan de UCI. We kregen de toelating om in een WADA-geaccrediteerd lab te onderzoeken wat we wilden onderzoeken. We kregen de mogelijkheid om de voedingssupplementen te laten onderzoeken onder toezicht van UCI. Uiteindelijk kregen we de verlossende mail: het gaat niet om een procedurefout, wel een vastgestelde contaminatie van een toegelaten stof waarbij een vervuiling is opgetreden. Schreeuw dan maar eens je onschuld uit bij deze gecreëerde perceptie. Er is hier duidelijk bewezen dat hier geen enkele intentionaliteit was.”

“Er is nooit een positieve test geweest, wel een afwijkend resultaat. Dat maakt de bewijslast veel moeilijker, ook omdat we het pas drie maand later te horen krijgen. Dat maakt het zoeken naar de speld in de hooiberg nog moeilijker. Daarom heeft ze ook langer aan de kant gestaan dan noodzakelijk was. Denise heeft een grotere opoffering moeten maken voor een dopingvrije sport dan nodig was. Denise heeft nog het geluk gehad dat ze nog heeft kunnen aantonen. Niet elke atleet heeft hiertoe de financiële mogelijkheden.”