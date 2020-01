OPROEP. Wat gooide u nooit weg, ondanks de breuk?

Van een mooie reis neem je souvenirs mee, maar wat houd je over als de liefde voorbij is? De redactie verzamelt foto’s van ‘liefdesrestjes’, dat is te zeggen: van voorwerpen die herinneren aan een voorbije liefde, en die om welke reden dan ook nooit zijn weggegooid.

Heb u nog ergens een ring, T-shirt, koffiekop, sleutelhanger, concertticket, of een ander voorwerp dat u herinnert aan uw ex en dat u na de breuk toch altijd hebt gehouden? En werkt u graag mee aan een bijzondere reportage over gebroken liefdes?

Bezorg ons dan een foto van dat object, het liefst op een witte (of bleke) ondergrond, zoals een laken, een bleke vloer… Voeg nog een drietal regels uitleg toe over wat het is, en waarom het mocht blijven – en u mag op onze eeuwige dankbaarheid rekenen. Op onze discretie overigens ook: we vermelden alleen de voornaam.

We bundelen de foto’s en tekstjes in De Standaard Magazine van 8 februari.

Reageren? Mail naar kaat.schaubroeck@standaard.be