De tuin van het Musée Rodin in Parijs zat maandag afgeladen vol voor de lente-zomer 2020 haute couture show van Dior. Creatief directeur Maria Grazia Chiuri zocht voor de nieuwe collectie vooral inspiratie bij het feminisme en de Griekse mythologie. De show kreeg dan ook niet voor niets de slogan ‘What if women ruled the world?’ mee en verwees naar godinnen als Athena. Dat resulteerde op de catwalk in heel wat zijden en chiffon looks in goud, zilver en brons, maar er was ook plaats voor gewaden zoals de peplos, een kledingstuk uit het Oude Griekenland, en de typische laurierkransen en sandalen uit die periode.