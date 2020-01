In de Duitse stad Gotha heeft het Friedrichmuseum vijf oude meesters tentoongesteld die in 1979 uit het museum zijn gestolen. Na 40 jaar en een lange rechtszaak heeft de anonieme dader de schilderijen gratis terug gegeven. 'We mogen blij zijn dat de grootste kunstroof in de DDR tot een oplossing is gekomen', zegt Bodo Ramelow, minister-president van de deelstaat Thüringen. De werken ziet u in de video hierboven.