Trump roept op om Greta te negeren

Als het van president Trump afhangt moeten we vooral niet luisteren naar klimaatactivisten zoals Greta Thunberg. Zij zijn ‘erfgenamen van dwaze waarzeggers van weleer’.

Het contrast kon amper groter zijn. Vanochtend luidde de jonge klimaatactiviste Greta Thunberg hier op het World Economic Forum in Davos nogmaals de alarmbel, dat het klimaat ten onder gaat. Twee uur later zegt Amerikaans president Donald Trump in de kamer ernaast het tegenovergestelde.

‘Dit zijn geen tijden voor pessimisme, maar wel voor optimisme’, zei hij in een tot de nok gevulde zaal. ‘Dit zijn tijden voor onmetelijke hoop en vreugde. Angst en twijfel zijn zelden een goed gedachteproces.’

De uitspraken volgden op zijn lofzang over zijn eigen beleid, dat de VS economische groei zou hebben bezorgd ‘zoals de wereld nog nooit heeft gezien.’ Daarbij stipte hij trots aan dat de VS een grote producent van olie en gas is geworden, en dat ‘de prijzen aan de pomp naar beneden zijn gegaan.’

Waarzeggers

Nochtans wordt hier op het WEF continu opgeroepen de klimaatuitdagingen serieus te nemen. ‘De wereld staat in brand’, stelde Zwitsers bondspresidente Simonetta Sommaruga vlak voordat Trump het podium beklom.

De president moet er niets van weten. Zonder haar bij naam te noemen zette hij Thunberg & co. weg als een zootje radicalen die vooral geen aandacht verdienen. ‘We moeten die onverbeterlijke doemdenkers verwerpen’, zei hij. ‘Zij zijn de erfgenamen van de dwaze waarzeggers van weleer, met hun voorspellingen over de apocalyps.’

Trump zegt dat zij het slecht met de samenleving voor hebben, en willen ze ‘alle aspecten van onze levens controleren.’ ‘Wij zullen nooit radicale socialisten onze economie en ons land laten verwoesten en onze vrijheden laten uitroeien.’

Daarna volgde een uiteenzetting over hoe technologische vooruitgang de problemen wel zal oplossen. ‘Wij snappen wat die pessimisten niet willen zien’, klonk het. ‘Dat een goede economie de menselijke geest kan verheffen, en tot creativiteit kan leiden die elk obstakel kan overwinnen.’ In één ruk beweerde hij dat de lucht en het water in de VS in 40 jaar niet zo proper waren als onder zijn presidentschap.

Bezieler van Davos is blij met de boodschap

Klaus Schwab, de bezieler van het WEF in Davos, stelde ook al herhaaldelijk dat ‘de wereld in een noodtoestand verkeert’, en dat ‘het venster om oplossingen te vinden sluit.’ Daarvan was niets meer te merken toen hij Trump na zijn speech de hand ging schudden. Hij dankte Trump ‘om positivisme in het debat te injecteren’.