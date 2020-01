Politieke afkeer voor racistische commentaren op De Panne: ‘De ontmenselijking gaat verder’

De racistische commentaren op de migranten die in De Panne met een bootje op zee gingen, oogsten kritiek uit politieke hoek. Conner Rousseau (SP.A): ‘Hebben we dan niets geleerd uit het verleden?’ Hij krijgt bijval van ministers Bart Somers (Open VLD) en Hilde Crevits (CD&V).

In de reacties op het artikel van De Standaard op Facebook blijft het voorlopig opvallend civiel. In tegenstelling tot de reacties op de brandstichting op het asielcentrum in Bilzen in november 2019.

Maar elders verschijnen wel racistische commentaren op het bericht dat een groep migranten vanmorgen vroeg aan het strand van De Panne een poging ondernomen heeft om naar Groot-Brittannië te varen. Conner Rousseau, de nieuwe voorzitter van SP.A, plaatste reacties op de Facebook-pagina van de regionale zender Focus WTV op Twitter:

De ontmenselijking gaat verder. Dit is zum kotsen. Dit zijn mensen van vlees en bloed. Hoe ver gaan we dit laten komen? HOE VER? Hebben we dan niets geleerd uit het verleden? Politiek, gelijk welke kleur, laat u horen. pic.twitter.com/fgOEC8gvwQ — Conner Rousseau (@conner_rousseau) January 21, 2020

Prompt kreeg zijn oproep bijval. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) deelde zijn tweet: ‘Nooit buigen voor extremisme’, zei hij. Jong VLD deed hetzelfde. Ook minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) deelde haar verontwaardiging op Twitter: ‘Dit is zo laaghartig en triest. Niet mijn Vlaanderen.’

Focus WTV heeft een boodschap aan de lezers geplaatst: ‘Beste Facebookfans, reageren kan, maar op een positieve en constructieve manier. We distantiëren ons van racistische en andere ongepaste reacties en zullen die ook verwijderen.’