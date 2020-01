Sophie Nys is dinsdag verhoord in kader van het euthanasieproces rond haar zus, Tine Nys. Ze begrijpt niet dat haar zus wilde sterven. 'Ze had zoveel levenslust.'

Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Haar zus Sophie stelde zich in 2011 burgerlijke partij tegen de drie dokters die zich nu voor het hof van assisen moeten verantwoorden ...