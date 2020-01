Disney+ komt naar België

Disney+, het nieuwe videostreamingplatform van Disney, zal in de zomer van dit jaar in België beschikbaar zijn. In Europa is de dienst momenteel enkel te gebruiken in Nederland.

Disney paste dinsdag de uitrolplannen van het platform Disney+ aan. De lancering in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland is momenteel gepland op 24 maart. Dat is een week vroeger dan eerder gezegd werd. ‘Bijkomende West-Europese markten, waaronder België, Scandinavië en Portugal, zullen volgen in de zomer van 2020’, aldus het bedrijf nog in een persbericht.

In het persbericht bevestigt Disney dat de dienst 6,99 euro per maand zal kosten, of 69,99 euro voor een jaarabonnement. Bij de lancering zullen klanten toegang hebben tot onder meer de Star Wars-serie The Mandalorian en High School Musical: The Musical: The Series.

Disney+ werd midden november gelanceerd in de Verenigde Staten, Canada en Nederland. In 24 uur tijd stond de teller al op 10 miljoen abonnees. De dienst is daarna uitgebreid naar Nieuw-Zeeland, Australië en Puerto Rico.

Een van de blikvangers van Disney+ is The Mandalorian. Bekijk de trailer hieronder.