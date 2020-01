Fastfoodketen KFC heeft verontschuldigingen aangeboden voor een reclamefilmpje dat in Australië werd gelanceerd. Daarin staren twee jongetjes naar de borsten van een vrouw. ‘Seksistisch’ vonden lokale activisten, die opriepen tot een boycot.

In het nieuwste reclamefilmpje van KFC in Australië is te zien hoe een vrouw haar achterste bekijkt in de weerspiegeling van een geparkeerde auto, om dan haar decolleté aan te passen. Op dat moment gaat het zijraampje open en staren twee jongetjes in de auto naar haar borsten, terwijl een oudere vrouw aan het stuur kwaad kijkt. Daarop lacht de jonge vrouw en zegt: ‘Zei er iemand KFC?’.

Collective Shout, een organisatie die opkomt tegen de objectivering van vrouwen, veroordeelde de reclameboodschap. Volgens de actiegroep gaat het om ‘een terugkeer naar achterhaalde stereotypes waarbij jonge vrouwen seksueel geobjectiveerd worden om mannen te plezieren’.

“Boys will be boys”-idee

‘Dit soort commercials versterken het foute beeld dat we niet beter mogen verwachten van jongens. Het is het zoveelste voorbeeld van het “boys will be boys”-idee, dat ons tegenhoudt om in te gaan tegen seksistische ideeën die bijdragen aan schadelijk gedrag tegenover vrouwen en meisjes’, verklaarde Collective Shout-woordvoerder Melinda Liszewski.

‘Als iemand zich beledigd voelde door onze laatste campagne, verontschuldigen we ons daarvoor’, verklaart KFC ondertussen. ‘Het was niet onze bedoeling om bij te dragen aan de negatieve stereotypering van vrouwen en jongetjes.’

Ondertussen staat de commercial wel nog steeds op het Youtube-kanaal van KFC Australia, en het is onduidelijk of de fastfoodketen van plan is het filmpje af te voeren.