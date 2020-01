Halle-Ingooigem haakf af: Bingoal Cycling Cup telt in 2020 nog zeven manches

De Bingoal Cycling Cup zal dit jaar uit slechts zeven in plaats van acht manches bestaan. Halle-Ingooigem haakt immers af. De organisatoren van deze wedstrijd hebben dit jaar de handen vol met het in goede banen leiden van het Belgisch kampioenschap (21 juni) in Anzegem. Met het Circuit de Wallonie, op 21 mei, staat slechts één wedstrijd in het Franstalige landsgedeelte op de kalender van dit regelmatigheidscriterium, dat ook wel eens de Beker van België wordt genoemd.

De Bingoal Cycling Cup wordt aangesneden met de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré op zondag 8 maart in Roeselare. Deze wedstrijd werd in 2019 afgelast vanwege de gure weersomstandigheden. Op donderdag 21 mei wacht het Circuit de Wallonie, dat verreden wordt in de buurt van Charleroi. De daaropvolgende zondag (24 mei) trekt de Bingoal Cycling Cup naar Zwevegem voor de GP Marcel Kint. Daarna is het wachten tot woensdag 17 juni met Dwars door het Hageland met start in Aarschot en finish op de Citadel van Diest. Zondag 23 augustus wordt rendez-vous gegeven in Merksem met de Schaal Sels. Op 18 september staat met het Kampioenschap van Vlaanderen, in Koolskamp, de voorlaatste manche op het programma. Er wordt afgesloten met de Memorial Rik Van Steenbergen, op zondag 11 oktober, met start in Beerse en finish in Arendonk.

Vorig jaar ging de eindzege van dit regelmatigheidscriterium naar Baptiste Planckaert.

Kalender:

Zondag 8 maart: GP Jean-Pierre Monseré (Roeselare)

Donderdag 21 mei: Circuit de Wallonie (Charleroi)

Zondag 24 mei: GP Marcel Kint (Zwevegem)

Woensdag 17 juni: Dwars door het Hageland (Diest)

Zondag 23 augustus: Schaal Sels (Merksem)

Vrijdag 18 september: Kampioenschap van Vlaanderen (Koolskamp)

Zondag 11 oktober: Memorial Rik Van Steenbergen (Arendonk)