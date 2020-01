Rechercheur op euthanasieproces: 'Dacht dat dossier Tine Nys geseponeerd was'

Didier Thielens, rechercheur bij de politie van Dendermonde, zegt dat hij in het hele onderzoek naar de euthanasie van Tine Nys, in een tijdsspanne van zeven jaar, maar 14 proces-verbalen heeft opgemaakt. ‘Ik schrok soms dat ik na twee jaar stilte weer een onderzoeksopdracht kreeg. Ik dacht dat het dossier al geseponeerd was.’

De rechercheur kwam vanmorgen aan het woord in de assisenzaal in Gent, waar drie artsen in verdenking zijn gesteld voor inbreuken op de euthanasiewet. Advocaat Jef Vermassen, die de psychiater verdedigt ...