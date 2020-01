De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg sprak dinsdag als eerste op het vijftigste World Economic Forum (WEF) in Davos in Zwitserland. Het is een evenement dat de strijd tegen de klimaatverandering bovenaan op zijn agenda plaats. In haar speech zei ze dat het erkennen van de opwarming van de aarde pas het begin is en er veel meer zal nodig zijn om de crisis effectief aan te pakken.