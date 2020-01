Greet Minnen voor het eerst naar tweede ronde grand slam: ‘Dit is een droom’

De Kempense Greet Minnen (WTA 119) blijft het uitstekend doen op de Australian Open. De 22-jarige qualifier versloeg dinsdag in haar eerste (enkel)wedstrijd ooit op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 94).

Na een thriller van 2 uur en 39 minuten trok Minnen dinsdag met 7-6 (7/3), 4-6 en 7-5 aan het langste eind. ‘Ik ben heel gelukkig. Dit is een droom!’, reageerde ze na de wedstrijd. ‘Het was een heel lastige wedstrijd waarin ik voor alle punten moest vechten.’

‘Het was niet eenvoudig om het juiste ritme te vinden want zij speelde een beetje alles of niets en ze kende veel hoogtes en laagtes’, legde Minnen uit. ‘Ik raakte soms wat gefrustreerd maar op de belangrijke momenten, zoals toen ze van 4-1 naar 4-4 terugkeerde in de derde set, ben ik kalm gebleven. Ik werk met een mental coach, Gert-Jan De Muynck, en ik denk dat dit mij veel heeft geholpen want het was spannend tot het einde. Ik heb ook goed opgeslagen en heb geprobeerd veel druk te zetten op haar forehand.’

In de volgende ronde staat Minnen tegenover de Kazachse Elena Rybakina (WTA 26). Die begon overtuigend aan het seizoen met een finale in Shenzhen en een titel in Hobart. ‘Rybakina, dat wordt een heel moeilijke match’, voorspelt Minnen. ‘Ze speelt de laatste tijd echt op een wolk. Ik speel ook met vertrouwen maar ik denk dat dit bij haar nog meer het geval is. Maar elke wedstrijd moet worden gespeeld. Ze kent mij niet, dat is misschien een voordeel. Zij is een meisje dat heel goed opslaat en heel agressief is. Op elke bal gaat ze voluit. Maar ik heb niets te verliezen. Ik ga het maximum geven, mijn toernooi is al geslaagd.’

Coach: ‘Al gelukkig dat ze hoofdtabel had gehaald’

Minnen wordt sinds twee jaar gecoacht door Tom Baeten. De Antwerpenaar, 37, was trots op zijn poulain na de wedstrijd tegen Sasnovich. ‘Ik ben heel fier op haar. Ik was eigenlijk al heel gelukkig dat ze de hoofdtabel had gehaald. We wisten dat Sasnovich een haalbare kaart was, op voorwaarde dat ze goed zou blijven spelen. En ik moet zeggen dat Greet zich goed aan het tactische plan heeft gehouden. Het doel was agressief te zijn, variatie te brengen en haar aan te vallen op haar zwakste slag, de forehand. Behalve op het einde van de tweede set heeft Greet ook heel goed opgeslagen. In de derde set is ze koelbloedig gebleven en blijven knokken op de belangrijke momenten. Op dat vlak maakte ze de voorbije maanden echt progressie.’

Nu wacht Elena Rybakina. ‘Het wordt niet eenvoudig. Vorige week won ze in Hobart. Greet heeft dus minder te verliezen. Alison (Van Uytvanck, red) speelde vorig jaar al tegen haar. We kennen haar dus een beetje. Ze heeft een ongelofelijke vooruitgang gemaakt. Ze is heel agressief, slaat goed op, is groot. Greet zal dus heel solide moeten zijn en trachten haar te ontregelen. Maar goed, er is geen stress. Alles wat nog volgt, is bonus.’